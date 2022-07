Fornelli avrà la sua piscina comunale. Iniziati i lavori di costruzione

E’ con grande gioia che il Sindaco Tedeschi e l’intera Amministrazione informano la cittadinanza che sono iniziati i lavori per la costruzione della PISCINA COMUNALE, che sorgerà vicino al plesso Scolastico in

Località Bivio.

Non vediamo l’ora di poterla inaugurare e offrire alla collettività fornellese (ma anche agli studenti e a tutta la Valle del Volturno e dell’intera provincia e non solo) un’altra infrastruttura imponente e importantissima per il progresso del paese!

Siamo davvero felici che il progetto a cui abbiamo dedicato anima e corpo, stia prendendo finalmente concretezza!

La Piscina comunale, una volta terminati i lavori (circa un annetto tra costruzione e attivazione) sarà a disposizione degli studenti di Fornelli, dei ragazzi, degli adulti e degli anziani! Sarà un luogo di ritrovo, di aggregazione, all’insegna dello sport e del benessere fisico.

La piscina disporrà di una vasca con 5 corsie, per una profondità media di 1,5m e potrà ospitare (nel rispetto delle regole di sicurezza) circa 40 persone per volta.

La Piscina sarà oltretutto dotata di Spogliatoi e servizi, e anche di una Palestra – Area Fitness con spogliatoi annessi, la superficie totale (dell’infrastruttura) sarà di 1.250 Mq.

Per noi questa opera, rappresenta il coronamento di un progetto che, da sogno è diventato realtà. Di questo siamo davvero entusiasti e non vediamo l’ora di poterlo inaugurare insieme alla popolazione che in questi anni non ci ha mai fatto mancare il proprio sostegno!

Proprio per questo motivo, era doveroso mantenere la Promessa che abbiamo fatto ai fornellesi tutti! E anche stavolta ci siamo riusciti! Continuiamo ad andare avanti, consapevoli che Volere è Potere. Sempre più avanti e sempre con nuovi obiettivi da raggiungere per il nostro bel paese e per i cittadini, tutti!