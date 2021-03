Emergenza Covid/ Comune di Isernia: avviso per sostegno economico alle famiglie in difficoltà

Sul sito web del Comune di Isernia è stato pubblicato l’Avviso avente ad oggetto: «FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ – SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19», destinato ai nuclei familiari che si trovano in evidenti situazioni di disagio economico derivanti dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus.



«Sono contributi economici finalizzati al pagamento delle utenze e/o dei canoni di locazione dell’abitazione di residenza – ha spiegato il sindaco Giacomo d’Apollonio –, destinati ai nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti nella nostra città alla data di presentazione delle domande. Le utenze e i canoni ammissibili sono quelli degli ultimi quattro mesi dello scorso anno, ossia da settembre a dicembre 202). L’importo di ogni singolo contributo verrà assegnato in base a specifica graduatoria che terrà conto delle priorità specificate nell’Avviso, di cui consiglio l’attenta lettura».

«Si tratta di una misura straordinaria di sostegno alle famiglie in difficoltà – ha dichiarato l’assessore comunale Pietro Paolo Di Perna –. Gli oneri sono coperti dal Fondo regionale di solidarietà Covid-19, istituito nell’aprile dello scorso anno dalla Regione Molise.

Purtroppo, in molti casi, l’emergenza pandemica si è trasformata in emergenza sociale, giacché sono sempre più numerose le famiglie che si trovano in evidenti situazioni di disagio economico, prive di mezzi di sostentamento sufficienti al pagamento delle utenze e del canone di locazione. Il Comune – ha continuato Di Perna –, sin dal primo lockdown della primavera 2020, è stato subito attento ai bisogni di tutti ma soprattutto dei più bisognosi, intervenendo, fin dove possibile, con tangibili forme di aiuto e sostentamento, attraverso risorse finanziare da erogare e anche con buoni-pasto per l’approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità».



Le domande dovranno pervenire entro venerdì 19 marzo, secondo le seguenti modalità: 1) a mezzo Pec all’indirizzo: [email protected]; 2) a mezzo Pec attraverso i seguenti patronati:

– CAF FEDERDIPENDENTI

– PATRONATO LABOR

– PATRONATO ENCAL-CISAL

– PATRONATO EPAS.

Il modulo della richiesta è scaricabile dalla home page del sito web del Comune di Isernia.

È possibile chiedere informazioni al numero di telefono 0865.449275, dalle ore 10 alle 12, nei giorni 8, 9, 11, 15, 16 e 18 marzo.