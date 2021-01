Consumerismo promuove L’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli

Mentre sul Molise impazza in questi giorni una polemica sterile relativa ad un noto marchio di pasta, i consumatori di CONSUMERISMO No Profit, associazione specializzata in tecnologia, promuovono un’altra realtà molisana: L’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli (IS).

“Neuromed rappresenta una vera e propria eccellenza sanitaria non solo del Mezzogiorno ma dell’intera Italia – afferma il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele – Gli standard di qualità della struttura sono elevatissimi e le prestazioni rese al paziente superano la media degli ospedali italiani. Il personale medico e paramedico dimostra attenzione e sensibilità verso gli utenti, ai quali viene garantita una degenza a 5 stelle sotto ogni aspetto”.

“In un momento in cui la sanità italiana è stremata dall’emergenza Covid, l’Istituto Neuromed rappresenta un esempio da seguire per garantire ai malati non solo cure sanitarie di alto livello, ma anche un servizio umano e dignitoso, attento alle esigenze dei singoli che, troppo spesso, negli ospedali diventano solo “numeri” – aggiunge Gabriele – L’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli rappresenta un simbolo di riscatto per il sud Italia e, per tale motivo, riceverà un encomio speciale da CONSUMERISMO No Profit, a nome dei consumatori italiani che promuovono la qualità e i servizi resi della struttura”.

