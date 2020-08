Un motociclista termolese di 60 anni, per cause da accertare è finito con la moto c sotto il guard rail della strada. L’uomo stava percorrendo il Macerone, valico dell’Appennino Sannita che collega l’alta valle dei Sangro all’alta valle del Volturno, tra Castel di Sangro e Isernia.

L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in Ospedale, pare abbia riportato fratture, ma non è in pericolo di vita.