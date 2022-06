Carenza di personale, possibile collasso della struttura ospedaliera di Isernia

Il giorno 22 giugno 2022 nei locali sindacali dell’Ospedale F. Veneziale di Isernia, si è

svolta una assemblea del personale medico, avente per oggetto “le gravi carenze di

organico del Pronto Soccorso”. Hanno partecipato oltre al Direttore del Pronto

Soccorso anche i direttori delle UU.OO di Cardiologia, Medicina Interna, Ortopedia,

Pediatria, Psichiatria ed il responsabile dell’Oculistica.

L’UOSVD di Pronto Soccorso in gravissima carenza di organico, sta funzionando

ormai da tempo, esclusivamente grazie al ricorso al monte ore delle attività

aggiuntive svolte in gran parte da medici del PS, di altri reparti e di altri servizi

(Chirurgia, Medina interna, 118, Medici venezuelani della Cooperazione …).

Detta situazione già precaria diventerà e a brevissimo insostenibile per :

 Il pensionamento di uno dei medici della chirurgia che svolge un numero

notevole di turni di PS in orario aggiuntivo

 le dimissioni di uno dei medici venezuelani

 le gravi carenze del 118, con già ridotta disponibilità oraria per il nostro PS

 ben due dirigenti medici del Pronto Soccorso, hanno formalizzato di non voler

più fare turni aggiuntivi per motivi familiari

 la coincidenza con le ferie estive.

La gravità della situazione espone il Pronto Soccorso al rischio di non poter

garantire i LEA ai pazienti che vi accedono e la mancata fruizione delle ferie al

personale medico dello stesso .

Tale situazione non è limitata al PS in quanto note e gravissime sono le carenze di

organico che affliggono tutte le UUOO del PO; in particolare quelle con con posti

letto ed attività di guardia (Cardiologia e Medicina Interna) o reperibilità (Chirurgia

Ortopedia, Oncologia Pediatria, Psichiatria ), nonché la Radiologia, l’Oculistica ed il

Laboratorio Analisi.

Pertanto in assenza di iniziative della Direzione Aziendale, atte a risolvere le gravi

carenze di organico, è doveroso avvertire la popolazione e tutte le competenti

autorità, Sindaco, Prefetto, Presidente di Regione, del rischio di possibile collasso

della struttura ospedaliera di Isernia.

FP Cgil – Cisl medici – AAroi Emac -Fesmed-FVM