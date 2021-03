Un pensionato 70enne di Agnone ha aggredito a colpi di zappa un operaio cinquantenne, suo confinante di terreni agricoli.

Il 50enne ha riportato ferite al volto ed è ricoverato in osservazione al Pronto Soccorso di Isernia, in attesa del trasferimento in un reparto di chirurgia maxillo facciale. Per il settantenne, si attendono le decisioni del procuratore .