Agnone/Festa dei fuochi rituali: sfilerà anche la Farchia di Belmonte del Sannio

Il tanto atteso evento di sabato 3 dicembre si avvicina. Manca solo un giorno alla

prima Festa dei fuochi rituali che, dopo tanto impegno, finalmente andrà in scena. E, proprio

mentre vengono definiti gli ultimi dettagli, da Belmonte del Sannio arriva la conferma della

partecipazione della loro Farchia.



C’è fermento nella Casa Comunale di Via Verdi. L’organizzazione dell’evento entra sempre

più nel vivo e si susseguono riunioni per la sicurezza, per la gestione logistica della

manifestazione e per i tanti appuntamenti di animazione, previsti per intrattenere cittadini,

villeggianti e turisti.



Agnone si prepara ad accogliere i sei comuni che sfileranno lungo le strade principali della

cittadina portando altrettanti riti dei fuochi come la Faglia di Oratino, le ‘Ndocce di Civitanova

del Sannio, le Farchie di Salcito, le Farchie di Montefalcone nel Sannio, le ‘Ndocce di

Agnone e la ‘Ndoccia di Pietrabbondante.



È a questi sei riti quindi che va ad aggiungersi il settimo. Poche ore fa Belmonte del Sannio

ha infatti confermato la sua presenza: il 3 dicembre prossimo anche la Farchia del paese

altomolisano sarà presente.



Dal Comune di Agnone grande entusiasmo nell’apprendere questa notizia: “Non potevamo

essere più felici!” ha fatto sapere il Sindaco Daniele Saia. “Come detto nei giorni precedenti,

ci piacerebbe dare ampio respiro al nostro territorio: la Festa dei fuochi rituali ha tutto il

potenziale per diventare un vero e proprio appuntamento fisso di portata nazionale; un

evento in grado di richiamare presenze e di riunire tradizioni provenienti da tutta Italia,

accomunate dal culto di questo elemento naturale. Tuttavia, è da qui che dobbiamo partire:

dal Molise” ha proseguito il Primo Cittadino. “Perciò diamo il bentornato a bordo al Comune

di Belmonte del Sannio e speriamo di poter riscontrare già dalle prossime edizioni una

partecipazione massiva di tutti i paesi dell’area”.



Va così ad arricchirsi l’evento di punta regionale di questo primo fine settimana di dicembre.

Un mese, questo, che ad Agnone sarà caratterizzato da numerosissimi appuntamenti da

mettere in agenda: il calendario, presentato nei giorni scorsi include sia momenti di

condivisione e di arricchimento culturale che eventi di entertainment di rilevanza nazionale.

Il

programma del centro altomolisano vede infatti ospiti del calibro dei i Rota Temporis (3 dicembre), Max Giusti (4 dicembre), DJ Molella (il 9 novembre), le Fontane di Viorica (il 10

dicembre) ed Edorardo Bennato (il 17 novembre).