Agnone, al via la campagna soci per la stagione teatrale 2024/2025 dell’Italo-Argentino

Da lunedì 16 settembre partirà ufficialmente la campagna soci per la stagione teatrale 2024/2025 dell’Italo-Argentino. Ogni vostro contributo rappresenta un tassello fondamentale che ci permetterà di costruire un meraviglioso mosaico di spettacoli accattivanti, avvincenti e appassionanti. L’obiettivo è quello di soddisfare tutte le tipologie di preferenze. Negli ultimi mesi il lavoro dell’associazione “Amici del teatro Italo-Argentino” è stato costante per assicurare che gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento della struttura di corso Vittorio Emanuele potessero concludersi del minor tempo possibile. Ed è ormai questione di settimane prima della riapertura ufficiale. Un teatro rinnovato pronto a regalare tante emozioni. Dopo l’inaugurazione partirà anche la campagna abbonamenti. Il vostro sostegno è importante perché garantirà la piena funzionalità di un luogo di cultura fondamentale per la nostra Agnone. Siamo pronti a sorprendervi! Per le iscrizioni alla campagna soci potete contattarci al numero 3315223477