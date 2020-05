Terminus Formazione: Corso ex Libretti sanitari online

ll corso è rivolto a tutti coloro che lavorano o intendono lavorare all’interno di attività alimentari: bar,ristoranti, Industrie di distribuzione e produzione di generi alimentari, Pub, Gelaterie, Promoter ecc.



Dopo l’abolizione del Libretto Sanitario secondo le normative europee recepite dall’Italia è stato introdotto l’obbligo della formazione in materia di igiene alimentare, sia per il personale che per i titolari o responsabili dell’attività alimentare.



Sono aperte le iscrizioni ai corsi Alimentaristi – “Ex libretto sanitario” in modalità esclusivamente online:

-BASE: 6 ore

-SPECIFICO : 6 ore

-AGGIORNAMENTO: 3 ore

Per maggiori informazioni si prega di inviare una mail a [email protected]