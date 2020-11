Due migranti minorenni, ospiti di centri di accoglienza, sarebbero ricoverati nelle strutture ospedaliere di Isernia e Campobasso, dopo fatti di cronaca su cui ancora si deve far luce pienamente.

Tra le ipotesi non si esclude il tentativo di compiere un gesto estremo, ma, come detto, ancora non c’è ufficializzazione su alcuna ipotesi.