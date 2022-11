Terminus Formazione: Apertura iscrizioni ai corsi OSS

Terminus Formazione apre le iscrizioni per “Operatore Socio Sanitario ” OSS, autorizzato dalla Regione Molise, presso la sede di Campobasso di Terminus Formazione, in via Duca d’Aosta 3/a, per le edizioni dell’anno 2023.

Il percorso formativo in Operatore Socio Sanitario, porterà al conseguimento – previo superamento di un esame finale – di un attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla Regione Molise con delibera n.141 del 08/04/2014 e spendibile in ambito socio – assistenziale, socio sanitario, ospedaliero, residenziale e domiciliare.

Il corso di 1000 (mille) ore sarà così articolato:

-180 ore in modalità sincrona

-45 ore in modalità formazione a distanza (Fad)

-325 ore in Aula ( tra cui 100 ore di Esercitazioni)

-450 ore di tirocinio

Per maggiori informazioni sull’offerta formativa di Terminus formazione e iscrizioni si può contattare la segreteria ai numeri 0874/418684 e 0875/81419 oppure scrivere a [email protected]