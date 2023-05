Supermercati ALDI assumono 200 Addetti Vendita e Assistenti

ALDI, multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione organizzata ed una delle principali aziende del mondo nel suo settore, con una rete in espansione di punti vendita presenti sul territorio nazionale, assumerà 200 nuove figure diplomate e laureate. Le assunzioni riguarderanno nella maggior parte Addetti alle Vendite con passione, dinamicità, flessibilità, capacità di lavorare in team, orientamento al cliente e al risultato, i quali si occuperanno del corretto assortimento della merce, di collaborare insieme al team del negozio per fornire ai clienti un servizio d’eccellenza, di verificare quotidianamente freschezza e qualità dei prodotti esposti, di allestire al meglio le promozioni, di svolgere tutte le attività di cassa e di mantenere ordinato e pulito il punto vendita. Le altre figure ricercate da Aldi riguardano Assistenti Direzione, che dovranno supportare la gestione di progetti, pianificare e organizzare viaggi di lavoro in Italia e all’estero, gestire agenda e meeting aziendali, elaborare reportistica e comunicazioni interne e preparare presentazioni in power point; Ausiliari Vendite, che dovranno caricare e scaricare la merce per il rifornimento dei reparti, rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, svolgere attività d’inventario e magazzino e collaborare insieme al team del negozio per fornire ai clienti un servizio d’eccellenza; Addetti Area Manager, che dovranno gestire le risorse in termini di assunzioni e di formazione, rappresentare il nesso fra la direzione e i punti vendita, controllare il rispetto delle norme e delle procedure aziendali, garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, analizzare i risultati raggiunti, pianificare il lavoro e le procedure aziendali. Per verificare tutte le figure… continua a leggere