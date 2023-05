Praitano: Bene il patto tra Stato e cittadini, ma non può prescindere da investimenti nel settore pubblico

Sull’importante tema della crisi del sistema delle cure e sull’interrogativo che si pone se sia ancora possibile un patto tra Stato e cittadini per superare e affrontare al meglio questa problematica sanitaria e sociale, OMCeO Campobasso ha organizzato presso l’Ex GIL un interessante momento di confronto che ha avuto tra i diversi illustri relatori Giuseppe De Gregorio, presidente OMCeO Campobasso e Filippo Anelli, presidente FNOMCeO.

In platea presenti anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano.

“La crisi del sistema delle cure colpisce tutti, ma alcuni, i meno abbienti, ne patiscono i peggiori effetti. – ha commentato l’assessore Praitano- Non è possibile, pertanto, parlare di equità, a maggior ragione in un contesto nazionale altamente frammentato che per effetto delle autonomie differenziate è destinato a disgregarsi ancora di più, lasciando indietro i cittadini delle regioni più in difficoltà. Per curarsi adeguatamente – ha aggiunto l’assessore- si è sempre più costretti a viaggiare e sempre più spesso con costi insostenibili per le famiglie. Allora, alla luce di quanto accade, bene il patto tra Stato e cittadini, ma non può prescindere da investimenti nel settore pubblico e da una programmazione che preveda l’assunzione di un numero considerevolmente maggiore di personale sanitario.”