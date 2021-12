SPID, Adoc Molise: Poste Italiane reintroduca la gratuità del servizio allo sportello

L’identificazione personale presso gli uffici di Poste Italiane, necessaria per l’attivazione dello SPID, costa ora 12 euro. Adoc “Danneggiati i cittadini più fragili”



A partire dal mese di novembre Poste Italiane ha previsto un costo di 12 euro per eseguire allo sportello l’identificazione personale necessaria per la richiesta dello SPID, così come indicato anche sul sito di Poste. Un servizio fornito gratuitamente fino a questo momento.



Come noto lo SPID, insieme alla Carta d’Identità Elettronica e alla Carta Nazionale dei

Servizi, è divenuto necessario dal 1° ottobre 2021 per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche Amministrazioni (tra le altre, INPS, Agenzia delle Entrate, NoiPA, INAIL, ma anche le piattaforme per accedere ai concorsi).

Dal 15 novembre permetterà (insieme alla Cie e alla Cns) anche di ottenere i certificati anagrafici tramite sito Anpr.interno.it, anziché dover pagare fino a 16 euro di marca da bollo allo sportello.



L’unico soggetto che offriva gratuitamente il riconoscimento di persona era Poste Italiane,

anche grazie alla diffusione capillare sul territorio dei suoi uffici.



Ad oggi, introducendo il pagamento del servizio di identificazione allo sportello per

l’accesso allo SPID, senza dubbio, si danneggiano i cittadini e consumatori più fragili: si pensi agli anziani e a tutte le persone che, spesso, non hanno modo di acquisire le competenze digitali necessarie per agire in autonomia.



La decisione presa dalla società ha come conseguenza che buona parte dei cittadini “fragili” sono costretti a pagare 12 euro nelle filiali di Poste solo perché poco avvezzi alle moderne tecnologie.



Per tali motivi Adoc Molise chiede a Poste Italiane S.p.a. che il servizio continui a rimanere un servizio gratuito per la cittadinanza.