Sisal: ricerca personale

Il noto Gruppo, attivo nel settore dei giochi a pronostico e dei servizi di pagamento, seleziona personale per assunzioni e stage.

Sisal (Sport Italia Società a Responsabilità Limitata) Group SpA è un’azienda italiana che si occupa di giochi a pronostico e servizi di pagamento. Il Gruppo, fondato nel 1946, ha sede principale a Milano. E’ soggetto all’attività di direzione e coordinamento della Schumann Investments SA. La società si occupa della gestione di lotterie, scommesse, casino games e ADI online e offline. Offre 500 servizi di pagamento, tramite un network di ricevitorie di proprietà e più di 100 partner. Oggi Sisal conta oltre 39mila punti vendita ed impiega circa 1.800 dipendenti.



Periodicamente, il Gruppo seleziona personale per assunzioni. Le offerte di lavoro Sisal sono rivolte, per lo più, a candidati a vari livelli di carriera, anche senza esperienza. Le opportunità non mancano anche per i giovani, per i quali vengono attivati durante l’anno tirocini.

Ecco un breve elenco delle figure ricercate: