Graduatorie ATA terza fascia valide per il triennio 2021/23: il sindacato UIL Scuola mette a disposizione degli aspiranti in procinto di presentare domanda entro il 22 aprile, due software utili per il calcolo del punteggio, distinto per primo inserimento o aggiornamento.

Ricordiamo che è possibile scegliere una provincia e all’interno di questa fino a 30 scuole. continua a leggere