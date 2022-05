Polo di Studio eCampus Terminus/ Aperte le iscrizioni al Master universitario di 2° livello Scienze Informative per la Sicurezza, formati con noi online

Sono aperte le iscrizioni al Master universitario di 2° livello Scienze Informative per la Sicurezza E-Campus on line

Scienze Informative per la Sicurezza

Master universitario di 2° livello

OBIETTIVI

Il Master Universitario di II livello in “Scienze Informative per la Sicurezza”, sviluppato in chiave interdisciplinare, ha lo scopo di permettere al frequentatore di acquisire una adeguata preparazione che gli consenta di accrescere la propria consapevolezza circa i temi dell’interesse nazionale, e della sua difesa, in tutte le sue declinazioni di fronte alle sfide della globalizzazione ed alle minacce transnazionali

Il Master si prefigge di formare professionisti in grado di gestire situazioni critiche e operative, fornendo gli strumenti necessari per mitigare il rischio e per la gestione dei rischi in materia di sicurezza ed attività di intelligence.

La rilevanza scientifica e l’obiettivo di alta formazione contenuto nel Master mira alla formazione di figure professionali quali il Security Manager e l’Analista di Intelligence in ambito geopolitico e di sicurezza, preposte ad operare in aziende private e in strutture pubbliche.

DESTINATARI

Il Master è diretto a:

Funzionari dello Stato (Forze Armate; Forze di Polizia; Presidenza del Consiglio e Ministeri; Parlamento);

Operatori del mondo dell’impresa, con particolare riferimento alle infrastrutture critiche (telecomunicazioni, energia, trasporti, reti finanziarie, ecc.) e ai settori difesa e aerospaziale;

Operatori finanziari e dell’import-export;

Studiosi e analisti di geopolitica, geoeconomia e geostrategia;

Operatori dei mass media;

Operatori del settore privato della sicurezza;

Ricercatori e studiosi del mondo universitario e della ricerca scientifica;

Tutti coloro che, dotati di forte spinta motivazionale, desiderino acquisire un’adeguata conoscenza nelle materie oggetto di trattazione.

SBOCCHI PROFESSIONALI

I partecipanti al Master possono aspirare a ricoprire i seguenti ruoli e/o a svolgere le seguenti professioni:

1) le diverse figure nel management della security aziendale, della pubblica amministrazione, delle forze dell’ordine, delle aziende pubbliche e private strategiche e operanti nei diversi campi dell’economia nazionale;

2) funzionari delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, operatori delle imprese strategiche, addetti all’industria degli armamenti;

3) professionisti specializzati nel campo della sicurezza e della progettazione dei piani di sicurezza in territorio nazionale ed internazionale e nei contesti di rischio;

4) operatori pubblici e privati operanti nell’ambito delle infrastrutture critiche economiche, bancarie, finanziarie

5) quadri e dirigenti impiegati nelle Authorities e nelle Agenzie nazionali, nonché strutture e/o in società controllate e/o partecipate dalla pubblica amministrazione;

6) funzionari delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, operatori delle imprese strategiche e delle infrastrutture critiche, addetti all’industria degli armamenti, esperti in tecnologie della sicurezza ed addetti alla security aziendale

7) specialisti e studiosi di politica interna ed estera, diplomazia, relazioni internazionali, geopolitica, affari strategici e studi europei, sicurezza nazionale e lotta alla criminalità organizzata transnazionale e antiriciclaggio.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Laurea magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento antecedente o successivo al D. M. 509/99. La partecipazione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri master, corsi di laurea, dottorati e scuole di specializzazione.

DURATA E STRUTTURA

Il master ha durata annuale, per un totale di 1.500 ore. La modalità di erogazione didattica è full online: lezioni erogate con piattaforma informatica accessibile h24. Prove previste: verifica scritta delle competenze acquisite; lavoro di tesi finale da svolgere successivamente al superamento delle prove previste, a conclusione del Corso.

Per le modalità di iscrizione contattare la segreteria Polo di Studio eCampus Terminus ai n. 0874/418684 per la sede di Campobasso e 0875/85240 per la sede di Termoli oppure inviare una mail a [email protected]