Policlinico di bari: Bando di concorso per 35 OSS

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 35 INCARICHI TEMPORANEI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO PER LA DURATA DI 12 MESI.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 19 luglio 2024.

Requisiti richiesti:

A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.: Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; ovvero cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013; ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:

– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

– avere adeguata conoscenza della lingua italiana.



B) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest’Azienda Ospedaliera Universitaria.

C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.



D) Godimento dei diritti civili e politici.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.



E) Non aver riportato condanne penali anche non definitive e di non aver procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati commessi nello svolgimento dell’attività oggetto del presente avviso.



F) Essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

– diploma di istruzione secondaria di primo grado;

– attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, come previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001. Il titolo di studio, se conseguito all’estero, deve essere riconosciuto equipollente dal Ministero della Salute Italiano.

PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO E’ NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL’AVVISO PUBBLICO.

BANDO