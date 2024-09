McDonald’s: nuove assunzioni di 170 figure in Italia

La catena di “fast food” cerca Addette/i Ristorazione e Allievi Manager

McDonald’s, nota catena di fast food, assumerà oltre 170 Addetti Ristorazione – Crew di Cucina, chedovranno gestire al meglio le richieste dei clienti, preparare prodotti di alta qualità, collaborare con i colleghi e conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e Crew di Sala, che dovranno occuparsi dell’accoglienza e del supporto dei clienti nella scelta dei diversi menù e far vivere ai clienti un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti. Le altre figure ricercate da McDonald’s riguardano Direttori del Ristorante, i quali dovranno gestire l’organizzazione del ristorante incluse attività di logistica e approvvigionamento, coordinare e far crescere una squadra di collaboratori, organizzare la formazione dei nuovi colleghi, essere responsabili dei turni e della qualità del servizio, dell’accoglienza e della soddisfazione dei clienti; Allievi Manager, che dovranno svolgere le procedure operative del ristorante, supervisionare e coordinare l’attività dei propri collaboratori, sviluppare le vendite e raggiungere l’eccellenza nel servizio al cliente, verificare che siano mantenuti gli standard di velocità, qualità, igiene e sicurezza del cibo. Inoltre McDonald’s offre opportunità di Stage Marketing dove i tirocinanti dovranno effettuare analisi ed elaborazioni dati, supportare le attività di comunicazione di prodotto e i rapporti con le agenzie, predisporre il materiale di comunicazione per i ristoranti relativo alle campagne promozionali e reperire informazioni utili all’ottimizzazione delle strategie di marketing.

