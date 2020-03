“Master Executive in Interior Designer Specialist”- formati con noi on line

In questo periodo ,approfitta del tempo libero e dell’offerta del mese (€ 299,00 invece di € 1000,00)per conseguire il ” Master Executive in Interior Designer Specialist ” grazie ad un accordo siglato dal Gruppo Terminus con Life Learning.

Impara come arredare in maniera professionale e con diversi stili.

Questo Master online “Master Executive in Interior Designer Specialist ”” insegna le principali competenze e attività di un Interior Designer; é questa infatti la figura professionale esperta nella progettazione e nell’ottimizzazione degli spazi interni di ogni tipologia e nel loro allestimento. Se volete ristrutturare casa, una stanza o semplicemente vi interessa approfondire i temi legati agli ambienti che giornalmente viviamo, oppure ne volete fare una professione, questo corso online fa per voi!

E’ un corso pratico e comprensibile a tutti, non sono richieste competenze specifiche, perché mira a farci osservare gli ambienti che ci circondano e gli oggetti che li compongono, le dimensioni che occupano, e lo stile che li caratterizza.

Perchè scegliere questo corso?

Il Master Online “Master Executive in Interior Designer Specialist” è dedicato a tutte le persone che desiderano conoscere dalle basi la realtà professionale dell’allestimento d’interni; farai un viaggio attraverso cui verrai guidato con colori, materiali, soluzioni d’arredo non convenzionali e non solo. Sarai guidato attraverso lo studio degli ambienti per effettuare cambiamenti di stile e di fruizione degli spazi e degli arredi, con azioni mirate anche al riuso di mobili presenti e da acquistare.

Durante questo percorso scoprirai i segreti degli interior designer e da subito metterai in luce i pregi e minimizzerai i difetti, prenderai in esame le singole stanze, evidenziando i loro scopi e gli arredi per renderle funzionali, belle ed in perfetto Stile.

Al termine del Master Online “Master Executive in Interior Designer Specialist” sarai in grado di distinguere uno stile dall’altro, nonché a riconoscere le differenze qualitative dei materiali.

Infine, che sia una curiosità o una necessità, questo corso sarà l’ideale per guidarti verso il Feng Shui e potrai donare equilibrio e armonia agli ambienti, traendone il massimo beneficio, attraverso i suoi principi.

Cosa imparerai con questo corso?

