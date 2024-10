Lenovo, Enza Truzzolillo nuovo Ad e general manager per l’Italia e Israele

(Adnkronos) – Lenovo nomina Enza Truzzolillo nuovo amministratore delegato e general manager per Italia e Israele. In Lenovo dal 2014, Enza Truzzolillo (55 anni, madre di due ragazzi e appassionata di vela) si è distinta all’interno dell’organizzazione in diversi ruoli, contribuendo alla crescita costante di Lenovo in Italia. In oltre 30 anni di esperienza nel settore IT, dove ha maturato una profonda conoscenza del mercato large enterprise, Enza si è distinta per il suo talento nello sviluppo di strategie innovative consentendo a molte delle medie e grandi aziende italiane di integrare efficacemente le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, sostenendole nel loro percorso di crescita. “Enza garantirà una continua evoluzione al percorso avviato efficacemente da Emanuele Baldi che ha consentito a Lenovo di essere il partner tecnologico di riferimento delle principali aziende italiane”, ha dichiarato Francois Bornibus, Emea president di Lenovo. “L’approccio che contraddistingue Enza, che mette il cliente al centro, è perfettamente in linea con il percorso di trasformazione di Lenovo, che vuole portare a tutti, dagli studenti ai professionisti, fino alle imprese di tutte le dimensioni, il suo completo portfolio di soluzioni per cogliere i vantaggi dell’intelligenza artificiale”. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)