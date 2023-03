ISRAA Treviso: Bando di Concorso per 4 OSS

L’ISRAA (Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani) di Treviso, ha indetto un bando di concorso per 4 OSS. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 10 aprile 2023.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

età non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo;

idoneità psico-fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici e civili;

non aver subito condanne penali e/o non avere procedimenti processuali che impediscano la non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

patente di guida di categoria B;

diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico;

(licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico; attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001, recepito dalla Regione Veneto con L.R. n. 20/200 o titolo equipollente, tra quelli indicati nel bando.

BANDO