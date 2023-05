IRST di Meldola : Bando di concorso per operatori socio sanitari

L’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) di Meldola, in provincia di Forlì – Cesena (Emilia Romagna), ha bandito un bando di concorso per OSS. Per candidarsi c’è tempo fino al 29 maggio 2023.

Requisiti:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

godimento dei diritti politici e civili;

attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con provvedimento 22 febbraio 2001

Si precisa che non possono partecipare al concorso quanti siano esclusi dall’elettorato attivo.

BANDO e DOMANDA