Food: torna ‘Ischia Safari’, sull’isola verde dal 15 settembre 300 protagonisti della cucina

(Adnkronos) – In arrivo l'ottava edizione di Ischia Safari. L'isola verde si prepara infatti ad accogliere nuovamente una delle più grandi festa enogastronomiche del Mediterraneo. Dal 15 al 17 settembre, Ischia si trasformerà nel cuore pulsante della gastronomia internazionale, riunendo 300 protagonisti della cucina italiana tra chef, pasticcieri e pizzaioli e professionisti del settore da tutto il mondo per celebrare l'eccellenza culinaria in un evento ormai divenuto imperdibile. L'edizione di quest'anno si preannuncia particolarmente ricca e articolata, non solo per la qualità e la varietà delle esperienze culinarie offerte, ma anche per la sua attenzione alle tematiche più attuali del settore. Nel 2015, quando i due amici e chef stellati Michelin, Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro, si incontrarono per organizzare un evento di beneficenza sulla loro isola, non avrebbero mai immaginato che la loro semplice idea sarebbe diventata, in pochi anni, un evento di richiamo internazionale. All'epoca, pensavano a una cena a più mani per raccogliere fondi per una giusta causa; ma l'idea si è evoluta in un grande festival del cibo che attira chef, pasticceri, pizzaioli, produttori, ristoratori e cantine, i cui piatti, vini e prodotti attirano migliaia di persone da tutta Italia. I fondi raccolti dalla vendita dei biglietti di ingresso al festival saranno utilizzati, come nelle precedenti edizioni, per la fornitura di materiale o per istituire borse di studio per gli studenti delle scuole alberghiere. Pertanto, la vasta gamma di partecipanti conferma lo spirito democratico di Ischia Safari, perché tra i protagonisti ci saranno i grandi chef stellati Michelin ma anche il cuoco del ristorante locale, ci saranno pizzaioli tra i migliori al mondo, ma anche coloro che, con umiltà, interpretano la tradizione, ci saranno i migliori pasticceri di ristoranti rinomati; ma anche i meno conosciuti ma giovani, creativi e dirompenti. Lo stesso vale per i produttori e le cantine presenti. Ovviamente, il tema principale rimane la grande tradizione della cucina italiana, nata soprattutto nelle case, perché dietro ogni chef c'è sempre una nonna o una madre che torna, ricordi che riaffiorano e che a Ischia possono essere ritrovati in molte deliziose proposte, trasformando l'evento in un tuffo nell'immenso patrimonio gastronomico che è alla base della nostra identità culturale. Il programma di Ischia Safari 2024 prevede un susseguirsi di eventi imperdibili che delizieranno il palato e stimoleranno i sensi di tutti gli appassionati di cibo. Il 15 settembre cena di Gala al prestigioso Hotel Regina Isabella, dove circa 20 chef stellati e alcuni tra i più rinomati pasticcieri proporranno un menù degustazione esclusivo a 150 ospiti selezionati, in un'atmosfera raffinata ed elegante. Il 16 settembre festa al Negombo, un'occasione per gustare specialità gastronomiche preparate da oltre 250 protagonisti dell'enogastronomia nazionale, chef stellati e non, pizzaioli, pasticcieri, artigiani del gusto servono le loro creazioni agli ospiti partecipanti, un grande party sotto le stelle in riva al mare, un perfetto connubio di sapori e allegria. Infine la grande festa sulla spiaggia che animerà la sera con musica dal vivo e un magnifico spettacolo pirotecnico. Il 17 settembre all'Lisola Restaurant 'Un impegno per il futuro della gastronomia', tavola rotonda con esperti di fama nel settore gastronomico, che si confronteranno sulle tendenze del futuro e i temi più attuali dell'enogastronomia. A seguire, un brunch finale con un raffinato concorso di pasticceria, dove i migliori maestri del settore si cimenteranno nella creazione del dolce che rappresenta al meglio l'isola di Ischia, unendo tradizione e innovazione in un capolavoro di gusto. —lavoro/made-in-italywebinfo@adnkronos.com (Web Info)