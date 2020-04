EuroSpin assume oltre 60 diplomati e laureati

EuroSpin, il più grande discount italiano e leader nel settore per numero di punti vendita, fatturato e numero di clienti, assumerà oltre 60 diplomati e laureati, ai quali è richiesta flessibilità, massima serietà, disponibilità, capacità comunicative e organizzative, orientamento al cliente, saper lavorare in squadra, capacità di problem solving, determinazione nel raggiungimento degli obbiettivi, motivazione, dinamicità etc.

Il Gruppo è alla ricerca soprattutto di Addetti alla Vendita, i quali dovranno dare assistenza ai clienti, gestire la cassa, sistemare la merce negli scaffali e occuparsi di tutte le attività presenti all’interno dei punti vendita; Capi Settore, che dovranno occuparsi dell’andamento commerciale dei vari reparti garantendo il raggiungimento degli obbiettivi aziendali; Tecnici di Cantiere, che si occuperanno della direzione dei lavori, della preparazione dei preventivi e di seguire lo stato di avanzamento dei lavori; Impiegati Fatturazione, che dovranno occuparsi della contabilità generale (fatturazione elettronica, controllo fatture fornitori e clienti, pratiche amministrative) e supportare le attività ordinarie di amministrazione e segreteria oltre a Assistenti di Filiale, Impiegati Ufficio Commerciale, Gastronomi e tante altre. Per candidarvi a queste posizioni…continua a leggere