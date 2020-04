Didattica a distanza/ Testamento (M5S): nuove risorse dal bando PON per le scuole

“Dopo gli 85 milioni di euro stanziati nel decreto legge “Cura Italia”, di cui 70 destinati all’acquisto di device per garantire a tutti, in un momento di difficoltà come questo, la possibilità di accedere alla didattica a distanza, sono stati ripartiti tra le regioni anche i fondi PON che la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina aveva annunciato in aula alla Camera dei Deputati lo scorso 22 aprile, rispondendo a un mio question time sull’implementazione della didattica a distanza” .

A dichiararlo Rosa Alba Testamento, Portavoce molisana del MoVimento 5 Stelle in Commissione Cultura e Istruzione di Montecitorio.

” Queste ulteriori risorse – continua la Portavoce – saranno destinate alle scuole primarie e secondarie di I grado per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione a internet. Hanno risposto al bando su tutto il territorio nazionale 4.905 scuole sulle 5.625 aventi diritto per un totale di 63.679.174,05 euro di finanziamenti assegnati. In Molise hanno fatto richiesta di finanziamento tutti gli istituti scolastici che potevano farlo e alla nostra regione saranno destinati 467.032,32 euro.

” In queste settimane di emergenza abbiamo avuto l’obiettivo di supportare le scuole e gli studenti, in particolare quelli che hanno incontrato o stanno incontrando maggiori difficoltà nello studio a distanza. Abbiamo il dovere di non abbandonare i nostri alunni e di garantire a tutti il diritto allo studio, indipendentemente dal territorio in cui si vive o dal background familiare e sociale dal quale si proviene. Nessuno deve rimanere indietro” – conclude Testamento.