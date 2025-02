DRAGON BALL: Sparking! ZERO supera 5 milioni di copie vendute

(Adnkronos) – Bandai Namco Entertainment Europe, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato una notizia entusiasmante per tutti i fan di DRAGON BALL: Sparking! ZERO ha superato la straordinaria soglia dei 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Lanciato lo scorso ottobre, questo nuovo capitolo della celebre saga ha conquistato il cuore dei giocatori, diventando il titolo di DRAGON BALL che si è venduto più velocemente di sempre.

Sviluppato da Spike Chunsoft e sfruttando la potenza dell'Unreal Engine 5, DRAGON BALL: Sparking! ZERO offre un'esperienza di gioco senza precedenti. Grafica mozzafiato, combattimenti frenetici e una modalità storia coinvolgente hanno contribuito a rendere questo titolo un vero e proprio successo. "DRAGON BALL: Sparking! ZERO" arricchisce l'universo dei videogiochi di DRAGON BALL con un'ampia gamma di modalità di gioco pensate per accontentare ogni tipo di giocatore. Tra le varie opzioni disponibili, spicca la Modalità storia, che permette ai fan di immergersi nuovamente nelle avventure epiche che hanno reso celebre la saga. Rivivere le battaglie storiche dei personaggi più amati è un'esperienza che combina nostalgia e innovazione, grazie a una grafica rinnovata e meccaniche di gioco all'avanguardia.

Per chi cerca sfide in tempo reale contro avversari in carne e ossa, la Modalità multiplayer online e cooperativa offre la possibilità di confrontarsi con giocatori di tutto il mondo. Si può scegliere di competere in duelli uno contro uno o di unire le forze con gli amici per affrontare nemici comuni in epiche battaglie di gruppo, rendendo ogni incontro unico e imprevedibile. Infine, la Custom Battle è la modalità ideale per chi ama personalizzare la propria esperienza di gioco. Qui, i giocatori possono creare battaglie su misura, selezionando personaggi, scenari e regole secondo i propri gusti. Questa modalità offre una libertà creativa senza precedenti, permettendo di esplorare infinite combinazioni e scenari, ognuno con le sue strategie e sfide. Uno degli elementi di forza di DRAGON BALL: Sparking! ZERO è la sua vasta gamma di personaggi giocabili. Al lancio, il gioco offriva già un roster di oltre 180 combattenti, tra cui tutti i protagonisti dell'universo DRAGON BALL. Con il recente DLC "Hero of Justice", il numero di personaggi è ulteriormente aumentato, includendo nuovi e amati personaggi come Gohan Beast, Cell Max e i Gamma.