Lavoratori della 3G in piazza, la solidarietà della sindaca Forte

La sindaca di Campobasso Marialuisa Forte ha portato la propria solidarietà al presidio dei lavoratori della 3G in piazza Prefettura, per sostenere i loro diritti messi a rischio da un accordo unilaterale sottoscritto lo scorso 4 dicembre a Roma tra una sola organizzazione sindacale e Assocontact. Questo accordo, infatti, avrà forti ripercussioni sulle garanzie occupazionali e sulla qualità del lavoro per i lavoratori del comparto telecomunicazioni.



Con un ordine del giorno bipartisan, approvato all’unanimità, il Consiglio comunale ha evidenziato e denunciato che l’accordo va a discapito dei lavoratori e ha impegnato la sindaca, la giunta e la presidenza del Consiglio a utilizzare gli strumenti a loro disposizione, non escludendo la proposta di istituire un tavolo di crisi per opporsi all’applicazione del nuovo contratto, sostenendo invece l’applicazione del CCNL TLC come unico standard contrattuale del settore, anche attraverso l’introduzione di specifiche clausole nei bandi di gara.



Il nuovo contratto Assocontact, infatti, oltre a non prevedere la disdetta del CCNL Telecomunicazioni, presenta diverse criticità, tra cui un incremento salariale irrisorio di soli 7,74 euro annui per i prossimi tre anni per il terzo livello delle telecomunicazioni, la riduzione delle ore di permesso da 104 a sole 48 ore, tagli all’integrazione per malattia con una graduale riduzione fino all’azzeramento, lo smantellamento della clausola sociale, e il controllo a distanza e monitoraggio delle performance con legame diretto tra prestazioni e retribuzione.



Subito dopo l’approvazione del documento, la sindaca Forte ha espresso il suo apprezzamento per tutti i consiglieri, sottolineando come «nonostante l’atmosfera di questa mattina un po’ vivace, che rientra nella normale dialettica politica», il Consiglio abbia dimostrato una straordinaria compattezza. Rivolgendosi ai lavoratori della 3G presenti alla seduta pomeridiana, Forte ha ribadito che l’odg è solo un “atto simbolico”, l’inizio di un impegno concreto al fianco dei lavoratori in questa battaglia, ma anche una smentita alle ricostruzioni forzate sullo stato di salute della città e della maggioranza di governo a Palazzo San Giorgio: «Siamo all’inizio del mandato, abbiamo già approvato atti importanti e ne arriveranno molti altri. La nostra amministrazione è determinata a lavorare per il bene della comunità e a garantire che i diritti dei lavoratori siano sempre tutelati».