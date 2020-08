DL Agosto/ Uecoop Molise: casse vuote e calo fatturato per 1 impresa su 2

Casse vuote e crollo fatturati per 1 impresa su 2 (56%) con problemi per il pagamento degli stipendi e dei fornitori.

E’ quanto emerge da una indagine dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop Molise) sul mondo dei servizi e della produzione in riferimento al Dl Agosto del Governo con le misure per il rilancio dell’economia mentre le aziende denunciano problemi di liquidità o di fatturato con cali fino al 60% in meno rispetto allo scorso anno.

In uno scenario drammatico come questo – sottolinea Uecoop Molise – è necessario attivare al più presto il piano di rilancio con tutte le risorse disponibili.

E’ fondamentale – sottolinea Uecoop Molise – incrementare i fondi statali per assicurare la liquidità a comuni, province e regioni migliorando ancora di più i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione per non mettere a rischio i bilanci delle imprese e i posti di lavoro.

Per la competitività delle imprese e per una vera ripartenza del Paese è strategico – evidenzia Uecoop Molise – anche alleggerire il carico burocratico che rallenta l’attività e quindi la reattività del sistema produttivo senza però prescindere da trasparenza, correttezza, rispetto delle regole e delle procedure con il 44% delle imprese cooperative che – conclude Uecoop Molise – indica la burocrazia come uno degli elementi di freno alla propria attività.