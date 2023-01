Decreto Milleproroghe: Le misure

Il Decreto-legge n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, c.d. “Decreto Milleproroghe”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 303, lo scorso 29 dicembre 2022.

In vigore dal 30 dicembre 2022, il Decreto ha introdotto una serie di slittamenti di termini eterogenei, alcuni dei quali anche di interesse diretto per gli Enti Locali e le Società pubbliche.

Le proroghe varate spaziano dalla Sanità all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca, passando per il sostegno alle Imprese e a Made in Italy, Difesa e Sicurezza energetica. Sono inoltre presenti disposizioni in materia di Infrastrutture e Trasporti, Lavoro e politiche sociali e Esteri.

Di seguito gli articoli più rilevanti per gli Enti Locali, le loro Società ed Aziende pubbliche.

Art. 1, comma 6 – Proroga convenzioni e stabilizzazione Lsu/Lpu

Art. 1, comma 15 – Proroga dei termini relativi alle procedure concorsuali

Art. 1, comma 19 – Proroga termine per la stabilizzazione Assistenti sociali

Art. 1, comma 20 – Proroga del regime di deroga all’inconferibilità di incarichi a componenti di Organo politico di livello regionale e locale

Art. 1, comma 21 – Proroga del potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell’Interno

Art. 2, comma 4 – Differimento del termine per la verifica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di funzionalità fondamentale durante gli eventi sismici

Art. 2, comma 7 – Proroga delle misure assistenziali per minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina

Art. 3, commi 1 e 6 – Proroga di termini della Dichiarazione Imu e in materia di cessazione dall’incarico per i componenti delle Corti di tributaria

Art. 3, comma 2 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Art. 3, comma 3 – Proroga dell’obbligo di utilizzo degli strumenti tecnologici ai fini della trasmissione dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”

Art. 3, comma 4 – Proroga della sospensione dell’aggiornamento sulla variazione degli Indici Istat dei canoni di locazione passiva per gli immobili istituzionali

Art. 3, comma 5 – Proroga di termini per l’affidamento di servizi

Art. 3, comma 8 – Proroghe in materia di ammortamenti

Art. 3, comma 9 – Perdite Società di capitali

Art. 4, comma 6 – Ricetta elettronica

Art. 5, comma 2 – Proroga del termine massimo per l’aggiudicazione degli Interventi nell’ambito del “Fondo” per gli Asili nido e le Scuole dell’Infanzia

Art. 5, comma 4 – Proroga dei finanziamenti destinati agli Its Academy

Art. 5, commi 5 e 6 – Proroga termini per l’adeguamento alla normativa “Antincendio” per gli edifici scolastici e Asili nido

Art. 5, comma 8 – Incarichi temporanei nelle Scuole di Infanzia paritarie. Proroga utilizzo graduatorie

Art. 5, comma 10 – Deroga misure urgenti per la tempestiva adozione dei Provvedimenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Art. 7, comma 5 – Contabilità speciali per Interventi legati al sisma del 2016

Art. 7, comma 6 – Proroga dei termini previsti per gli Interventi urgenti per la realizzazione del “Grande Progetto Pompei”

Art. 9, comma 1 – Regolarizzazione delle posizioni contributive Inps per dipendenti e collaboratori della P.A.

Art. 9, comma 4 – Proroga del sostegno, tramite 5per mille, agli Enti del “Terzo Settore” e del Volontariato

Art. 10, commi 1-11 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art. 16 Proroga di termini in materia di Sport

Art. 17- commi 2 e 3 – Proroga di termini in materia di Editoria

Art. 18 – Proroga termine per la realizzazione di opere nella Regione Sicilia

Art. 19 – Proroga in materia di stipula delle Convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell’ambito del Progetto relativo agli Ecosistemi e dell’Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania

Art. 20 – Proroga di termini in materia di politiche per il Mare

Art. 21 – Proroga di termini in materie di competenza del Sistema di informazione per la Sicurezza

Art. 22 – Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato “Covid-19”

