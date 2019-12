Corso per Operatore Socio Sanitario – OSS : aperte le iscrizioni

Terminus Formazione apre le iscrizioni al corso per operatore socio sanitario – OSS- della durata di 1000 ore, edizione 2019.

Le 1000 ore verranno suddivise in 350 ore di aula , 200 ore in fad (formazione a distanza) e 450 tirocinio/stage che può essere svolto nella regione di provenienza.

Il corso si svolgerà presso le sedi accreditate di Campobasso e Temoli, è autorizzato e riconosciuto dalla Regione Molise con DGR 165/2018 e con DGR 77/2019 ed ha validità su tutto il territorio nazionale. L’attestato di qualifica verrà rilasciato ai sensi della legge 845/78.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare le segreterie

Campobasso 0874/418684 Sig.ra Tina Piano

Termoli 0875/85240 Sig.ra Isabella Rizzo

oppure scrivere a [email protected]