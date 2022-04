Corso on line riconosciuto dal Miur “LO STUDENTE CON DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO (DOP)” /approfitta della promozione

L’Ente Terminus, grazie alla convenzione con Sapere Più, Ente accreditato dal M.I.U.R. ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016, propone questo Corso di Formazione che nasce dall’esperienza formativa e dall’attività di supporto didattico che il Centro esercita con professionalità dal 1996.

Destinatari

Insegnanti curricolari e di sostegno, Tutor e personale educativo della Scuola.

Obiettivi

Spiegare in maniera semplice ed attraverso esempi come affrontare dal punto di vista operativo le difficoltà dovute al DOP, sia nel bambino, sia nell’adolescente. Ciò per garantire inclusione e benessere a tutti i livelli scolastici.



Nel Corso si affronta uno specifico caso clinico attraverso il commento della Certificazione e la spiegazione dell’intervento attuato dalle varie figure professionali.



Argomenti

Introduzione al DOP : di cosa si tratta, quando insorge, come si riconosce, come si previene



: di cosa si tratta, quando insorge, come si riconosce, come si previene Un caso clinico concreto : la storia di Marco, diagnosticato nel corso della IV Primaria



: la storia di Marco, diagnosticato nel corso della IV Primaria Il sostegno pedagogico efficace a scuola e nei contesti extrascolastici

Struttura

Il Corso è strutturato in video di cui sarà possibile scaricare le slide

Video e Slide: Introduzione al DOP

Video e Slide: Caso clinico concreto

Video e PDF: Certificazione commentata

Video e Slide: Sostegno e affiancamento pedagogico

Allegato: Teatro d’Animazione Pedagogico

Allegato: Griglia di osservazione del comportamento

Allegato: Circolare sui BES del 6/3/2013

Allegato: Bibliografia

Test

Una volta acquistato il Corso, i video e i materiali saranno sempre disponibili e consultabili in qualsiasi momento.

Il Corso è fruibile online, liberamente e senza date prefissate.

Presente anche un Forum che permette di porre domande relative alle Video Lezioni contenute nel Corso.



Relatrice

Dott.ssa Claudia Della Ceca, Educatrice professionale, Pedagogista e laureata in Psicologia clinica, cultrice delle materia presso l’Università di Roma Tre per le cattedre di: “Neuropsichiatria infantile” “Medicina preventiva e Psicopatologia forense”.

Lavora attualmente come Educatore professionale in reparto di Neuropsichiatria infantile per adolescenti con disturbi psichiatrici e in regime libero professionale, da circa 9 anni, seguendo molteplici casi di bambini ed adolescenti con disturbi dell’età evolutiva.



Attestato

Sapere Più è Ente accreditato dal M.I.U.R. per la formazione del personale della scuola.

A tutti i corsisti viene rilasciato un Attestato finale riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 che certifica 5 ore di formazione.

Per le modalità di iscrizione contattare la segreteria Terminus ai numeri 0874/418684 -087585240 oppure inviare una mail a [email protected]

Costo e modalità di pagamento

Fino al 26 aprile 2022 è possibile acquistare il corso con la quota promozionale di 47,00 euro 23,50 euro grazie alla Promo Pasqua 2022.

In fase di acquisto nella prima schermata del carrello inserire, in basso a sinistra sotto la voce “Totale da pagare”, il Codice dedicato: terminus2022





– Una volta inserito il Codice cliccare sul pulsante verde “Inserisci Coupon”



– Completare la procedura cliccando sul pulsante arancione “Prosegui”

– Si può aggiungere nel carrello anche più di un prodotto

È possibile pagare tramite PayPal (Carta di Credito o ricaricabile PostePay o altre), Bonifico Bancario o Buono della Carta del Docente.

• Pagamento con la Carta del Docente:



S.O.F.I.A. Id. Iniziativa: 62606

S.O.F.I.A. Id. Edizione: 91591

Per acquistare il corso con Carta del docente inviare a [email protected] la copia in PDF del Buono emesso per la validazione.

Successivamente si provvederà all’attivazione del corso e verrà inviata una mail di conferma.



• Pagamento tramite Bonifico Bancario:



Aggiungere il Corso al carrello cliccando sul pulsante verde “Effettua l’accesso” presente su questa pagina e scegliere questa modalità di pagamento e troverete i seguenti dati bancari:



Banco BPM Fil. di Caravaggio (BG)

IBAN: IT73A0503452770000000015204

Intestato a: Sapere Più s.a.s. di Franceschini Alessandro & C.

via Venezia, 2 – 20060 Cassina de’ Pecchi (MI)

Causale: inserire il proprio nome e cognome oltre alla dicitura “Corso DOP”

Per formalizzare l’iscrizione potete inviarci una copia della distinta di bonifico tramite e-mail all’indirizzo: [email protected]





• Pagamento con PayPal (Carta di Credito o ricaricabile PostePay o altro)



Aggiungere il Corso al carrello cliccando sul pulsante verde “Effettua l’accesso” presente su questa pagina e scegliere questa modalità di pagamento.