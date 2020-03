“Come Vendere Online con WooCommerce“-formati con noi /approfitta dell’offerta del mese

Quale periodo migliore per occupare il tempo con la formazione on line e progettando qualcosa di nuovo per la vostra attività? Grazie all’accordo siglato con Life Learnig , il Gruppo Terminus vi propone il corso “Come vendere on line con WooCommerce”

Brand Marketing Italia, digital agency specializzata in web marketing e web design, presenta il suo corso online "Come Vendere Online con WooCommerce", che ti insegnerà come poter creare autonomamente il tuo sito e-commerce da zero e gratis!

Perchè scegliere questo corso?

WooCommerce oggi è la piattaforma di Ecommerce più utilizzata dalle aziende al mondo per la vendita online. Non solo per le funzionalità ma anche per la semplicità di impostazione e gestione del magazzino, dei clienti e degli ordini.

Il corso online “Come Vendere con WooCommerce” ti insegnerà, anche se non sei un webmaster, come creare un sito web a costo zero con il tuo sistema di Ecommerce integrato, in particolare imparerai come creare il tuo sito Ecommerce, come creare e caricare un’infinità di prodotti, gestirli e avviare il tuo nuovo business online a costo zero!

Cosa imparerai con questo corso?

Come costruire il tuo E-commerce;

Come creare un catalogo prodotti;

Come creare codici coupon;

Come generare i report di vendite.

IL CORSO E’ ONLINE: Disponibile H24 e 7 giorni su 7 senza alcun tipo di limitazione da pc, tablet o smartphone.

AUTONOMIA DI STUDIO: Non c’è scadenza temporale. Si decide in totale autonomia quando iniziare le lezioni e come organizzare al meglio lo studio in base agli impegni.

ACCESSO A VITA: L’intero corso rimane di sua proprietà per sempre, con un accesso “a vita”. Potrà riconsultarlo tutte le volte che vorrà anche in futuro.

TUTORAGGIO: Per ogni singola lezione avrà accesso ad un forum virtuale all’interno del quale inserire domande e ricevere il tutoraggio.

ESAME FINALE ONLINE: Al termine del master sosterrà un test online con valutazione finale. Ripetibile infinite volte, senza costi aggiuntivi.





CERTIFICAZIONE FINALE

IMPORTANTE: sul Certificato che otterrai alla fine del corso saranno riportati i marchi e/o le specifiche diciture delle certificazioni di Life Learning e del Master rilasciate dagli enti di Certificazione/Accreditamento. Questo permetterà di arricchire il cv con un certificato che verrà riconosciuto dalle aziende in quanto rilasciato da Life Learning che è un’organizzazione con Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per la Qualità.

Life Learning è in possesso di una ISO 9001:2015 per “Progettazione ed Erogazione di Corsi e Master di Alta Formazione manageriale, di Formazione Continua Professionale e di Percorsi Formativi Specialistici “

Sul certificato verrà riportato il suo nome e cognome, il titolo del percorso frequentato, la valutazione ottenuta nell’esame finale ed il codice di licenza univoco, che consigliamo di inserire nel CV, assieme al titolo del corso seguito, per rendere verificabile la veridicità del percorso portato a termine.

PREZZO OFFERTA € 19,00 INVECE DI €49,00 da pagare tramite bonifico bancario

Per maggiori informazioni si prega di inviare una mail a [email protected]