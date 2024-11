Coldiretti Molise/Al via il fondo di Innovazione Ismea 2024.Previsti contributi a fondo perduto per macchine ed attrezzature

Nuove opportunità per gli imprenditori agricoli, zootecnici e della pesca e dell’acquacoltura che intendono realizzare progetti innovativi finalizzati ad incrementare la produttività aziendale. Fino al 13 dicembre alle ore 12:00, sarà infatti possibile accreditarsi, compilare e preconvalidare la domanda di accesso per il bando 2024 di Fondo Innovazione, l’intervento di ISMEA a sostegno della produttività. Dalle ore 12:00 del 18 dicembre 2024, sarà invece possibile convalidare le domande che verranno finanziate in base all’ordine di convalida.

Per l’anno 2024, la dotazione finanziaria complessiva è di 100 milioni di euro.

L’importo complessivo dei costi ammissibili per singola domanda deve essere compreso tra 70.000 euro (10.000 euro per le PMI della Pesca) e 500.000 euro. Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di un contributo a fondo perduto riconosciuto in percentuale rispetto al totale dei costi ammessi.

L’intervento è rivolto a PMI Agricole, PMI della Pesca e PMI Agromeccaniche attive da almeno 2 anni, e finanzia l’acquisto di macchine, strumenti e attrezzature per l’agricoltura; macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia; macchine per la zootecnia; trattrici agricole e investimenti per la pesca e l’acquacoltura. Più nel dettaglio il Fondo finanzia investimenti miranti alla diffusione delle migliori tecnologie disponibili utili alla gestione digitale dell’impresa, all’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, e per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.

Per la presentazione delle domande e per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici Zona di Coldiretti presenti sull’intero territorio regionale.