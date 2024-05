Cisl/ Il Molise e la Fuga dei Talenti: Una Sfida per il Futuro

Il Molise affronta una sfida demografica critica: la perdita di oltre 22.000 giovani tra i 18 e i 34 anni negli ultimi 20 anni. Questo dato, emerso da un’indagine Istat, non è solo un campanello d’allarme, ma un vero e proprio grido di aiuto.

Antonio D’Alessandro, rappresentante della CISL Molise, sottolinea l’urgente necessità di politiche attive per incentivare la permanenza e il ritorno dei giovani. “Il futuro di una società risiede nelle menti giovani,” dichiara D’Alessandro. “Non possiamo permettere che il nostro domani svanisca con la partenza di ogni giovane.”

La CISL Molise si impegna a collaborare con le istituzioni locali e nazionali per creare opportunità di lavoro, formazione e crescita personale. È fondamentale sviluppare un ambiente economico e sociale che valorizzi le competenze e le aspirazioni dei giovani.

“La fuga dei giovani non è inevitabile,” prosegue D’Alessandro. “Attraverso strategie mirate e investimenti adeguati, possiamo rendere il Molise una terra di desiderio e ritorno per i nostri giovani.”

Per contrastare questa tendenza, la CISL Molise propone diverse politiche:

Incentivi Economici : Programmi di incentivi finanziari per giovani lavoratori e imprenditori, inclusi riduzioni fiscali, sovvenzioni e prestiti agevolati.

Opportunità di Formazione e Lavoro : Investimenti in formazione professionale e universitaria allineata con le esigenze del mercato del lavoro locale.

Sviluppo di Infrastrutture : Miglioramento delle infrastrutture di trasporto e tecnologiche per aumentare l'accessibilità e l'attrattività del Molise.

Promozione del Turismo e della Cultura Locale : Valorizzazione delle risorse culturali e naturali per attirare turisti e residenti, generando opportunità di lavoro.

Supporto all'Imprenditorialità Giovanile : Risorse e supporto per giovani imprenditori, inclusi spazi di coworking e accesso a reti di investitori.

Politiche Abitative : Facilitazione dell'accesso all'abitazione per i giovani, tramite edilizia popolare e sussidi per l'affitto.

Iniziative di Coinvolgimento Comunitario : Eventi che coinvolgano i giovani nella vita comunitaria, rafforzando appartenenza e impegno civico.

Collaborazioni Internazionali: Partnership con enti internazionali per creare opportunità di scambio e lavoro all'estero, con prospettive di ritorno arricchiti di esperienza globale.

La CISL Molise invita tutti gli attori sociali a partecipare attivamente in questo sforzo collettivo per assicurare che il Molise sia una terra di opportunità e futuro, non solo un ricordo per i nostri giovani.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa CISL Molise Antonio D’Alessandro 3282642482 – mail slp.cisl.campobasso@gmail.com – molise@slp-cisl.it – a.dalessandro@cisl.it