Casa di Riposo Marani di Villorba: bando per 9 Operatori Socio Sanitari

La Casa di Riposo Marani di Villorba, in provincia di Treviso (Veneto), ha indetto un concorso per OSS. La selezione è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 9 Operatori Socio Sanitari – Cat. B1. Il bando scade il giorno 19 Marzo 2021.

Possono partecipare al concorso per OSS Casa di Riposo Marani i candidati in possesso dei seguenti requisiti :

-cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di altre categorie previste dal bando;

-aver compiuto gli anni 18;

-attestato di qualifica e qualifica di “Operatore socio sanitario” rilasciato a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale;

-non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;

assenza destituzione o dispensa dall’Impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decadenza da un impiego statale;

-non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

-posizione regolare relativamente agli obblighi militari, solo per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva.



Si segnala che è prevista la riserva di 3 posti a favore dei Volontari delle FF.AA.



BANDO