Casa di Riposo “Francesco Fenzi” di Conegliano: indetto un concorso per n. 5 OSS

La Casa di Riposo “Francesco Fenzi” di Conegliano, in provincia di Treviso (Veneto), ha indetto un concorso per n. 5 OSS – Operatori Socio Sanitari. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 26 Giugno 2022.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o altre categorie indicate nel bando;

età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite previsto per il collocamento a riposo;

immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

godimento dei diritti politici e civili anche negli stati di appartenenza o provenienza;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari;

diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario o altro titolo equipollente, ai sensi del D.G.R. n. 2230 del 09/08/2002 – “Legge Regionale 16.08.2001 n. 20”. Attestati di qualifica riconducibili a quello di Operatore Socio Sanitario sono gli attestati di qualifica rilasciati dalla Regione Veneto e denominati Operatore Addetto all’Assistenza (OAA) e di “Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (OTAA), conseguiti a seguito di percorsi formativi anche disgiunti, ma con una formazione complessiva superiore a 1000 ore.

Si rende noto che sul concorso opera la riserva di n. 2 posti a favore dei volontari delle Forze Armate.

BANDO