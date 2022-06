Campobasso/150 nuove piante di lavanda piantate nelle aiuole lungo Corso V. Emanuele

Sono ben 150 le nuove piante di lavanda che sono state messe a dimora lungo il Corso e la Piazza Vittorio Emanuele II e che sono state finanziate grazie a una parte dei proventi dell’edizione del Summer Festival del 2021.

Lo rende noto l’Amministrazione comunale, specificando come l’impianto, in continuità con altri già effettuati in passato, completa l’intervento di riqualificazione, avviato con l’applicazione di telo pacciamante e lapillo lavico ornamentale, delle aiuole che ospitano le alberature di Leccio.

La lavanda è una pianta ricca di proprietà e dallo spiccato valore ornamentale, profumatissima ed importantissima anche per api e bombi ed altri insetti impollinatori.

La tradizione definisce questa essenza “la spiga di San Giovanni” proprio perché, a ridosso della festività di San Giovanni Battista, la lavanda esprime tutta la sua bellezza attraverso la meravigliosa fioritura delle sue caratteristiche spighe, spesso usate anche nei riti e nelle tradizioni popolari.