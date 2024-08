Casa di Riposo AltaVita: Bando di Concorso per 10 Oss

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno e indeterminato di “Operatore Sociosanitario”. La domanda di partecipazione alla selezione per 10 OSS sarà possibile inviarla sul portale inPA, entro il 22 Agosto 2024, ore 18:00.

Requisiti richiesti:

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

o assolvimento dell’obbligo scolastico; Attestato di qualifica professionale di O.S.S., di cui alla L.R. del Veneto n. 20 del 16/08/2001, conseguito a’sensi dell’Accordo Stato/Regioni del 22.02.2001 in G.U. n. 91 del 19.04.2001 dopo un percorso formativo di almeno 1000 ore, oppure medesimo titolo professionale acquisito, con le stesse modalità, in altre regioni.

Come disposto con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2230 del 09/08/2002, sono equipollenti all’attestato di Operatore Socio Sanitario i seguenti titoli:

attestati di qualifica di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) e Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (O.T.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi anchedisgiunti, ma con una formazione complessiva superiore a 1000 ore;

attestati di qualifica di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi superiori a 1000 ore;

attestati di qualifica di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) e di Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (O.T.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi ricompresi tra 550 e 1000 ore (ai soli fini dell’accesso all’impiego);

attestati di qualifica conseguiti a seguito di percorso formativo da 150 a 550 ore, resi equipollenti all’attestato di operatore socio sanitario a seguito di percorso formativo integrativo di 50 ore d’aula con colloquio di verifica finale, ai sensi della D.G.R. Veneto n. 1778 del 05/07/2002 (ai soli fini dell’accesso all’impiego).

Inoltre, sono equipollenti al titolo di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) i seguenti titoli:

Assistente all’infanzia di durata triennale;

Assistente per comunità infantile di durata quinquennale;

Dirigente di comunità di durata quinquennale;

diploma di “Cura per anziani nelle case di cura” rilasciato dall’Istituto nazionale insegnamento delle professioni per la cura ed il servizio – organo nazionale – istituito dal Ministero delle scienze e dell’insegnamento dell’Olanda;

attestato di “Assistente geriatrico e familiare” rilasciato dalla provincia autonoma di Bolzano;

diploma di Tecnico dei servizi sociali conseguito contestualmente all'attestato regionale di qualifica di collaboratore socio-assistenziale o di collaboratore socio-assistenziale addetto all'assistenza.



