“Cartongesso: Tecniche per Costruire Pareti e Soffitti”- formati con noi on line

Ottimo per cominciare a cimentarsi con il cartongesso, uno dei materiali più usati nell’edilizia leggera

Docente: Francesco Agnello – operaio edile

Il corso online “Cartongesso: Tecniche per Costruire Pareti e Soffitti” per tutti coloro che vogliono sapere di che materiale si tratta e tutti coloro che vogliono iniziare a cimentarsi con questo fantastico materiale in grado di realizzare tutte le nostre idee in campo di edilizia leggera

Perchè scegliere questo corso?

Questo corso è indirizzato a tutti coloro che si vorranno cimentare col cartongesso, creare strutture edili in maniera semplice e funzionale. Affronteremo le tematiche del cartongesso, di cosa è fatto il cartongesso, dove si usa e perché. Impareremo quali sono le attrezzature necessarie e quelle meno importanti che possono servirci per la realizzazione della nostra idea. Andremo a scoprire quali sono tutte le parti che compongono la struttura. Scopriremo quali accessori sono necessari per il montaggio della nostra struttura e delle lastre di cartongesso ed infine realizzeremo la struttura necessaria al montaggio del cartongesso. Dopo aver frequentato questo corso sarete in grado di costruire soffitti e pareti interamente in cartongesso sfruttando tutte le sue qualità di isolamento termico e acustico.

Cosa imparerai con questo corso?

Iscriviti al corso online “Cartongesso: Tecniche per Costruire Pareti e Soffitti” e avrai accesso alle lezioni dove imparerai:

Conoscenza del materiale e delle sue proprietà;

C onoscenza del procedimento di lavorazione;

Scelta dei materiali e strumenti più adatti ad ogni occasione;

C ome costruire la struttura e le pareti o soffitti;

Dalla realizzazione alla prima mano di stuccatura;

Programma del Corso