Camera dei Deputati : Bando di Concorso per 50 assunzioni di Assistenti Parlamentari

La Camera dei Deputati ha indetto un concorso per 50 assunzioni di Assistenti Parlamentari. E’ possibile candidarsi al concorso fino al giorno 3 Marzo 2020.



Requisiti:

– cittadinanza italiana;

– età non superiore a 35 anni;

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

– idoneità fisica all’impiego;

– godimento dei diritti politici;

– assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.



BANDO