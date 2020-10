Bando per 102 Assistenti Amministrativi presso AO Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata

Un nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, è stato pubblicato dalla Regione Lazio al fine di assumere 102 Assistenti Amministrativi, categoria C, presso l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata. Sui 102 posti disponibili, 10 sono riservati al personale interno e il

30% ai volontari delle Forze Armate.

Requisiti di ammissione

essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri della UE;

essere maggiorenne e non aver raggiunto il limite d'età per la messa a riposo;

ricevere l’ idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni lavorative previste dal profilo professionale oggetto del concorso;

godimento dei diritti civili e politici;

fare parte dell’elettorato attivo;

non essere stato licenziato da dipendente di una pubblica amministrazione o aver ricevuto l’interdizione dai pubblici uffici;

non aver ricevuto condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti;

essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado o equivalente, che consente l’iscrizione a un corso universitario;

aver assolto agli obblighi di leva;

conoscenza adeguata della lingua inglese e di elementi di informatica.

Prove d’esame

L’AO San Giovanni Addolorata si riserva la possibilità di effettuare una prova preselettiva, nel caso ritenesse il numero di domande troppo alto rispetto ai posti disponibili. L’eventuale suddetta prova, consisterà in una prova scritta con quesiti a risposta multipla. Passeranno l’esame, e quindi alla successiva prova scritta, i primi 612 classificati. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria finale.

La Commissione esaminatrice potrà assegnare 100 punti totali, di cui 30 destinati alla prova scritta, 20 alla prova pratica, 20 alla prova orale. I restanti 30 punti verranno assegnati per la valutazione dei titoli (5 per i titoli di carriera e per i titoli accademici e di studio; 2 per pubblicazioni e titoli scientifici; 18 per il curriculum formativo e professionale.

