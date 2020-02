Bando di Concorso per 66 Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza

Aperto il concorso 2020 – 2021 per il reclutamento di Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza. Sono a bando 66 posti per il corso dell’Accademia della Guardia di Finanza. Per partecipare alla selezione c’è tempo fino al 21 Febbraio 2020. Il concorso prevede l’assegnazione di 66 posti nella posizione di Allievo Ufficiale del “ruolo normale” e le procedure concorsuali comprendono una selezione per esami, che consisterà nell’espletamento di varie prove scritte e orali, e di accertamenti psico fisici ed attitudinali.

I posti disponibili sono così ripartiti:

a) n. 58 destinati al comparto ordinario di cui:

– n. 1 è riservato ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;

– n. 1 è riservato al coniuge, ai figli superstiti, o ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

b) n. 8 sono destinati al comparto aeronavale di cui:

– n. 4 alla specializzazione “pilota militare”;

– n. 4 alla specializzazione “comandante di stazione e unità navale”.

La domanda di partecipazione deve essere presentata, secondo le modalità indicate nel bando, entro le 12.00 del 21 Febbraio 2020, attraverso l’apposita procedura online.

BANDO