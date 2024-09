Bando di concorso: Assistenti Tecnici DAP Ministero della Giustizia – 150 posti per diplomati

Concorso pubblico, per esami, a 150 posti a tempo indeterminato, nell’area degli assistenti – profilo professionale di Assistente tecnico del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. l 10% dei posti, pari a n. 15 posti, sono riservati al personale interno appartenente all’area degli operatori del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

I posti riservati qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti esterni in ordine di graduatoria. Per la domanda il tempo a disposizione fino alle ore 23,59 del 18 ottobre 2024.

Requisiti:

-cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, commi 1, 2 e 3 bis, e i familiari di cittadini dell’Unione (o italiani) ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;

-godimento dei diritti civili e politici;

-diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso un Istituto Statale, paritario o legalmente riconosciuto. Per i titoli di studio conseguiti all’estero, i candidati devono, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, essere in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente; ovvero, aver attivato presso l’Autorità competente la procedura di equivalenza. I candidati sono ammessi con riserva alla prova concorsuale in attesa dell’emanazione del suddetto provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it;

-idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di assistente tecnico. L’Amministrazione si riserva di accertare tale requisito prima dell’assunzione all’impiego. Tale requisito vale solo per i soggetti con disabilità;

-qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

-Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.

Domanda di ammissione:

La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire entro le ore 23.59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento, esclusivamente attraverso la piattaforma inPa disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, previa registrazione sul medesimo portale.

La registrazione al portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE, CNS o eIDAS. La domanda di partecipazione deve essere redatta attraverso la procedura telematica del portale inPA attraverso i seguenti passaggi:

autenticazione personale attraverso SPID, CIE, CNS o eIDAS;

BANDO