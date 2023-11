ASST Santi Paolo e Carlo: Bando di concorso per 5 OSS

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, situata in Lombardia, ha indetto un concorso per 5 OSS (Operatori Socio Sanitari).E’ possibile inviare le domande per partecipare alla procedura concorsuale entro il giorno 16 dicembre 2023.

Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;

oppure: cittadinanza di uno dei paesi europei; Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a partecipare anche: “i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”; nonché : “i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione sussidiaria”;

b) essere in possesso dell’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza;

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

d) Diploma di istruzione secondaria di primo grado

e) Titolo di studio: attestato di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dall’accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001. Nel caso in cui venga presentato un attestato diverso da quello sopra specificato, sarà onere del candidato dimostrare che l’Ente che ha rilasciato il titolo è in possesso dei requisiti previsti dall’art.2 dell’Accordo del 22 febbraio 2001.



I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. del Comparto Sanità.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it

L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

BANDO