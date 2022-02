ASP Magiera Ansaloni: concorso per 54 OSS 

L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Magiera Ansaloni di Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia ha indetto un bando di concorso per 54 Operatori Socio Sanitari, per assunzioni a tempo indeterminato presso diverse aziende del territorio.

Le sedi di lavoro sono le seguenti:

n. 19 unità presso l’ASP Magiera Ansaloni, di cui:

– n. 17 a tempo pieno;

– n. 2 a PT 30 ore;

n. 30 unità presso l’ASP Carlo Sartori, a tempo pieno;

n. 5 unità presso l’ASP Opus Civium, a tempo pieno.

Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 1 Marzo 2022.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie riportate nel bando;

età non inferiore agli anni 18;

godimento di diritti civili e politici;

idoneità psico-fisica;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

insussistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione e non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

non essere stati destituiti dall’impiego o licenziati per motivi disciplinari, oppure dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

per i volontari delle Forze Armate: indicare la propria condizione riservataria;

i cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza (ad eccezione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria) e possedere una buona conoscenza della lingua italiana;

per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (limitatamente ai candidati italiani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);

diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

o assolvimento dell’obbligo scolastico; attestato professionale di “Operatore Socio-Sanitario” rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o attestato equivalente rilasciato da enti di altre regioni;

rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o attestato equivalente rilasciato da enti di altre regioni; patente di guida categoria B in corso di validità.

Si segnala che 15 posti messi a concorso sono riservati prioritariamente a favore dei volontari delle Forze Armate.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro il giorno 1 Marzo 2022 esclusivamente con procedura telematica collegandosi a questa pagina.

BANDO