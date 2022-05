ASP Casa per Anziani di Cividale del Friuli: concorsi per 4 oss e 6 infermieri

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Casa per Anziani di Cividale del Friuli, in provincia di Udine, ha indetto due concorsi pubblici per infermieri e OSS – Operatori Socio Sanitari.Per presentare le domande di ammissione c’è tempo fino al 23 Maggio 2022.

I posti sono:

n. 4 posti di operatore socio sanitario – OSS per le esigenze dell’Azienda Pubblica di Servizi alla persona Casa per Anziani di Cividale del Friuli;

per le esigenze dell’Azienda Pubblica di Servizi alla persona Casa per Anziani di Cividale del Friuli; n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere. Il concorso è indetto in forma congiunta sulla base della necessità dell’ASP Casa per Anziani di Cividale e dell’ASP Giovanni Chiabà di San Giorgio di Nogaro. Verranno quindi formulate 2 distinte graduatorie per procedere alla copertura di 3 posti per ognuna delle 2 aziende. I candidati, nella domanda di partecipazione, dovranno esprimere l’ordine di opzione per ciascuna ASP.

Requisiti:

cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando, fatta salva la conoscenza della lingua italiana;

età non inferiore agli anni 18;

patente di guida di categoria B;

incondizionata idoneità fisica;

immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego da una Pubblica Amministrazione;

godimento dei diritti politici e civili anche negli stati di appartenenza o provenienza.

Requisiti specifici:

Oss:

diploma di scuola media inferiore;

qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguita a seguito del superamento del corso di formazione, previsto dagli artt. 7-8-9-13 dell’Accordo 22.02.2001 pubblicato in GU n. 91 del 19.04.2001 tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, o titoli dichiarati equipollenti. Il predetto titolo dovrà essere allegato alla domanda.

Infermieri:

laurea triennale in infermieristica o diploma universitario di infermiere o diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento;

iscrizione all’Albo professionale.

