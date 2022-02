APSP di Brentonico: bando di concorso per 6 OSS

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) di Brentonico, situata in provincia di Trento (Trentino Alto Adige), ha indetto un concorso rivolto a OSS per complessivi 6 posti di lavoro. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2022.

I candidati al concorso indetto dalla APSP di Brentonico per OSS devono possedere i requisiti :

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

età non inferiore a 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla posizione professionale da ricoprire;

non essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua. In caso di interdizione temporanea l’accesso all’impiego è precluso per il periodo dell’interdizione stessa;

diploma di scuola media inferiore;

qualifica di operatore socio sanitario conseguita al termine di un corso di formazione riconducibile almeno ai requisiti minimi previsti dal provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano oppure titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quello italiano.

Si rende noto che sul concorso opera la riserva di posto a favore dei volontari FF.AA.

BANDO