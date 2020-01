ANPAL concorso per tirocini e assunzioni di 9 funzionari, riservato a candidati con disabilità

L’ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ha indetto un concorso pubblico finalizzato alla copertura di 9 posti nel ruolo di Funzionario area informatica. Il concorso è riservato a candidati con disabilità e prevede un periodo di tirocinio prima dell’assunzione a tempo indeterminato.La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 27 gennaio 2020.

Requisiti:

Per partecipare al concorso di ANPAL per funzionario area informatica, è necessario possedere i seguenti requisiti:

– stato di disabilità ai sensi dell’art. 1, comma I, legge 12 marzo 1999, n. 68;

– cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

– godimento dei diritti civili e politici;

– non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;

– buona conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza non italiana;

– idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale la selezione si riferisce compatibilmente con la minorazione sofferta;

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati da altro impiego statale;

– non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da una pubblica amministrazione e non essere stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato.

È inoltre richiesta la laurea in Data Science, ovvero il possesso di uno dei seguenti titoli:

– laurea magistrale in Fisica, Informatica, Ingegneria informatica, Matematica, Metodologie Informatiche per le discipline umanistiche, Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, Sicurezza informatica, Scienze statistiche, Scienze statistiche attuariali e finanziarie, Tecniche e metodi per la società dell’informazione, Ingegneria delle

telecomunicazioni, Ingegneria elettronica o Ingegneria gestionale;

– laurea di 1° livello in Ingegneria dell’informazione, Scienze e tecnologie fisiche, Scienze e tecnologie informatiche, Scienze matematiche o Statistica;

– diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparato alle nuove classi delle lauree specialistiche e magistrali o titolo equivalente conseguito all’estero purché l’equipollenza sia certificata.

