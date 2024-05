A.S.P. Golgi-Redaelli – Concorso pubblico per 25 posti di Operatore Socio Sanitario – OSS

L’ Azienda ha indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per n. 25 posti a tempo pieno e indeterminato di “Operatore Socio Sanitario – OSS” – ADO (Area degli Operatori). Il termine per l’invio delle candidature scade il giorno 30 maggio 2024.

Requisiti richiesti:

-Cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 97 del 06/08/2013. I cittadini non italiani devono possedere i seguenti requisiti:

-godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, fatte salve le eccezioni previste dalla legge sopra menzionata;

-essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

avere adeguata conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso del decreto di equipollenza per quanto attiene ad eventuali titoli conseguiti all’estero;

 Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da un impiego precedentemente conseguito in una P.A., nonché non essere decaduto da un precedente impiego per aver conseguito la nomina mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127 del T.U. 10/01/1957 n. 3;

 Godimento dei diritti civili e politici

 Non aver subito condanne per uno dei reati contro la pubblica amministrazione.

 Incondizionata idoneità psico-fisica alla mansione specifica, accertata dall’azienda all’atto dell’assunzione.

 titoli di studio e professionali:

 Diploma di istruzione secondaria di I grado;

 Attestato di qualificazione professionale di Operatore Socio Sanitario, conseguito ai sensi delle norme vigenti;

 certificato di equipollenza dei titoli di studio eventualmente conseguiti all’estero.



Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della

domanda di ammissione al concorso.

Presentazione della domanda:

La domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte nel seguente paragrafo “Procedura di registrazione e compilazione on line della domanda”, entro il termine perentorio del 30 MAGGIO 2024 (30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul portale del reclutamento – INPA – www.inpa.gov.it ).

Ai posti si applicheranno le riserve previste dalle leggi speciali.

BANDO